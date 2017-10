MS 40 anos: Gestão estadual leva desenvolvimento preservando história de Miranda

Município com segunda maior população indígena do Estado tem escola construída seguindo princípios da arquitetura terena.

Campo Grande (MS) – Município mais antigo de Mato Grosso do Sul, Miranda foi alvo de investimentos do Governo do Estado que representaram não só benefícios diretos para a população, mas também garantiram a preservação de parte da história local. Um exemplo foi a reforma da EE Caetano Pinto, construída em 1941 e que havia passado pela última reforma em 1993, isto é, há 24 anos.

A falta de manutenção havia comprometido as estruturas física, elétrica e hidráulica da escola. Os investimentos estaduais permitiram a recuperação da fachada, construção de sala de jogos e biblioteca e adaptação da quadra de esportes, com a implantação de arquibancada, reforma e pintura das salas, banheiro e cantina e troca do telhado do prédio histórico, localizado na avenida Afonso Pena, 193, no Centro.

A obra foi um compromisso firmado pelo governador Reinaldo Azambuja em 2016, quando outra obra importante para a educação foi inaugurada: a EE Indígena Prof. Atanásio Alves, na aldeia Lalima.

Construída com arquitetura padrão indígena, a unidade garantiu seis salas de aula à comunidade, além de quadra de esportes e sala de informática. O prédio, que teve investimento estadual em parceria com o Governo Federal, também recebeu iluminação e proteção contra descargas elétricas, garantindo educação para 173 alunos.

Os investimentos do Governo do Estado em Miranda também garantiram melhorias no saneamento básico que vão contemplar 50% da população. Ações pontuais, como a entrega de patrulha mecanizada, também vêm sendo feitos pela gestão estadual para desenvolver o município preservando suas características originais e elevando a qualidade de vida de seus 27525 habitantes.

A população de Miranda será beneficiada também pelas melhorias que a gestão estadual fará na rodovia municipal de Marema. A obra inclui revestimento primário e drenagem em pontos críticos da rodovia numa extensão de 56 quilômetros, no trecho do entroncamento da BR-262 e a MS-185.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro