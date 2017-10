MS 40 anos: Estado recupera rodovias vicinais e pavimenta MS-165 em Paranhos

Município também recebeu investimentos na construção de pontes para interligar zona rural.

Campo Grande (MS) – Situado na região sul do Estado, Paranhos teve pavimentado trecho da MS-165 para criar mais uma opção segura de acesso ao município, além da MS-295. No ano passado, as chuvas criaram erosão na rodovia dificultando a passagem até dos moradores.

O Governo do Estado interveio emergencialmente por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para resolver o problema. E investiu também na implantação da pavimentação asfáltica da MS-165, no trecho do entroncamento da MS-386 em Sanga Puitã. Além da opção no tráfego, as obras contribuem para o escoamento da produção agrícola da região.

Com 13852 habitantes, segundo estimado pelo IBGE, Paranhos foi beneficiada ainda com a construção de três pontes de concreto armado e tem mais uma em fase de execução.

Diversas vias urbanas do município também receberam restauração asfáltica, assim como rodovias vicinais foram recuperadas pela gestão estadual.

Por meio de emendas parlamentares, foram garantidos ainda recursos para a aquisição de um automóvel zero quilômetro para auxiliar no atendimento da prefeitura; além de uma viatura para reforçar a segurança pelo programa MS Mais Seguro.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agesul