Estado garante revitalização de rodovia que dá acesso a pontos turísticos em Rio Verde

As obras de recapeamento de construção de uma ciclovia paralela à MS-427, que dá acesso a atrações turísticas em Rio Negro, irá melhorar não apenas as condições de tráfego no trecho como a qualidade de vida da população, que diariamente utiliza o trecho para caminhadas. No município, o Estado tem investido também na área habitacional, na construção de pontes e reforço na segurança.

Em fase de licitação, as obras na rodovia que dá acesso aos balneários, incluindo o Sete Quedas, serão realizadas com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul) e irão ajudar a potencializar o turismo na região.

A construção de uma ciclovia com espaço também para caminhadas irá proporcionar mais segurança e conforto aos moradores que tradicionalmente utilizam a beira da rodovia como espaço de lazer, por conta das belezas naturais existentes no trecho.

Com 19569 habitantes, Rio Verde tem recebido investimentos estaduais na área de habitação. Pelo Programa Lote Urbanizado, 40 famílias irão realizar o sonho da casa própria no Loteamento Jardim Aeroporto II. O projeto é desenvolvido em parceria com a prefeitura.

Essa união de esforços permitiu também a conclusão do estádio de futebol do município. Estão em execução ainda obras do Estado em parceria com o Governo Federal para ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)