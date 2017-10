Estado é parceiro na expansão da suinocultura em São Gabriel do Oeste

- Divulgação

Referência em suinocultura, São Gabriel do Oeste tem ma atual gestão do Estado um parceiro na execução de diversas ações que têm contribuído para expandir ainda mais seu potencial. São obras de infraestrutura, apoio à tradicional Festa do Leitão no Rolete e gestão de credibilidade que tem atraído investimentos privados resultando na geração de empregos.

Com 5898 habitantes, segundo o IBGE, o município vem recebendo investimentos na drenagem e pavimentação da avenida Getúlio Vargas, que dá acesso ao aeroporto, ao Parque de Exposições e ao Centro de Tradições Gaúchas, onde é realizada a Festa do Leitão no Rolete. Os trabalhos levarão mais conforto aos moradores e visitantes que acompanham a comemoração anual.

O Governo foi parceiro também na realização da festa – importante para a economia regional e instrumento para divulgação do potencial produtivo do município, responsável por grande parte da produção suína do Estado.

A credibilidade da gestão estadual tem atraído também investimentos privados, como os da Cooperativa Aurora na construção de conjunto de armazenagem com quatro silos, cada um com capacidade para estocar 10 mil toneladas de milho e soja. O frigorífico da Aurora no município emprega 1800 pessoas e tem previsão de ampliar ainda mais as atividades nos próximos anos.

O bem-estar da população é uma das prioridades da gestão estadual, que tem fornecido contrapartida em vários projetos habitacionais no município. Os investimentos federais e estaduais asseguraram a entrega de 152 moradias no loteamento Fênix e a construção, em andamento, de 37 casas para agricultores. Já a parceria da União com Estado e Prefeitura tem garantido as obras de 233 unidades no loteamento Flor do Cerrado e de outras 52 no loteamento Félix.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues