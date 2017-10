MS 40 anos: Em Nova Alvorada do Sul, investimentos estaduais favorecem infraestrutura e segurança

Parceria estadual com a prefeitura garantiu a implantação da primeira sede do Corpo de Bombeiros; desde a sua fundação, município dependia de cidades vizinham para atendimento.

Campo Grande (MS) – Os investimentos do Governo do Estado em Nova Alvorada do Sul têm sido direcionados à melhoria da infraestrutura do município e a reforçar a segurança de seus 20772 habitantes, população estimada pelo IBGE.

Neste ano, o município recebeu sua primeira unidade do Corpo de Bombeiros. Desde a sua fundação dependia de atendimento dos batalhões existentes no entorno. O novo quartel foi construído por meio da parceria com a prefeitura, que preparou o prédio, para a gestão estadual disponibilizar os militares que atuarão no local.

Outro incremento para a segurança pública foi a entrega de uma viatura para reforçar o policiamento, pelo programa MS Mais Seguro.

No setor de infraestrutura, o município vem recebendo melhorias desde o início da atual gestão. Em 2015, foram executadas obras de recuperação asfáltica em diversas vias em uma extensão de 16208 metros, com recursos estaduais.

Por meio de emendas parlamentares e incluindo contrapartida do Estado foram liberados, neste ano, mais R$ 1,2 milhão para obras de drenagem na rua Tereza Lemes de Oliveira e em vias adjacentes, no bairro Jaime Medeiros.

Outros R$ 2,8 milhões estão sendo empregados no sistema de esgotamento sanitário do município, com execução estadual e recursos provenientes da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários