MS 40 anos: Em Jaraguari, Governo entrega quadra de esportes e constrói casas para população quilombola

Obra era reivindicada há nove anos e permitiu a criação de espaço de lazer que irá atender toda a comunidade residente na Furnas do Dionísio.

Campo Grande (MS) – Comunidade quilombola histórica fundada em 1890, a Furnas do Dionísio, em Jaraguari, tem tido atenção do Governo do Estado que vem executando obras para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.

Em junho deste ano, o governador Reinaldo Azambuja almoçou no local e fez a entrega da obra da cobertura da quadra de esportes da escola estadual Zumbi dos Palmares. O pedido de liberação de recursos para a obra foi feito por ele quando ainda era deputado e concretizado no mandato de governador.

Além dos 93 estudantes matriculados no colégio, a cobertura da quadra representou a criação de espaço de lazer para atender toda a população. Atualmente, o município abriga 7019 pessoas – segundo o IBGE – entre a área urbana, a comunidade quilombola e outros assentamentos.

Estão sendo construídas ainda 40 unidades habitacionais para atender à comunidade quilombola, pelo Programa Nacional de Habitação Rural, com recursos federais e contrapartida do Estado. A parceria do Governo com a prefeitura irá garantir a construção de mais 70 moradias para a população que vive na área urbana, pelo Programa Lote Urbanizado.

Já com a Assembleia Legislativa, a ação conjunta com os deputados estaduais resultou na entrega de materiais hospitalares e a aquisição de um veículo para atender à remoção de pacientes. O município recebeu ainda uma viatura para policiamento, pelo MS Mais Seguro.

