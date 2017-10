MS 40 anos: Em Corguinho, ação do Estado garante moradia a 50 famílias

Vinte e nove unidades habitacionais já foram entregues e outras 21 estão em fase de execução.

Campo Grande (MS) – Com 5730 habitantes, o município de Corguinho vem recebendo auxílio do governo para a realização do sonho da casa própria de dezenas de famílias. O Estado tem sido parceiro também em ações de assistência social, como a entrega de cobertores na Campanha do Agasalho, e no reforço da segurança.

Moradores da comunidade quilombola Furnas da Boa Sorte foram beneficiados pela entrega de 19 unidades habitacionais, construídas pelo Programa Nacional de Habitação Rural com contrapartida da gestão estadual. Outras 21 residências estão em construção no local. Mais 10 moradias contemplaram famílias do Distrito do Taboco, pelo mesmo programa.

Corguinho teve auxílio da gestão estadual na reforma de pontes de madeira destruídas pela chuva. Uma passagem em concreto armado sobre o córrego Corguinho está em fase de execução. Também foi disponibilizado maquinário para auxiliar a prefeitura na recuperação de estradas vicinais da zona rural.

Ações de assistência social também têm alcançado a população dos cantos mais remotos da região. No inverno deste ano, cobertores foram entregues à população da zona rural, em assentamentos e locais de difícil acesso. Os donativos foram repassados pela gestão estadual, arrecadados na Campanha Aqueça uma Vida.

Na área de segurança, uma viatura foi entregue para reforçar o trabalho da Polícia Militar. Para a prefeita, Marcela Lopes, o tratamento dispensado ao município destoa de anos anteriores. “Pela primeira vez na história, o município de Corguinho vem recebendo algo direcionado a ele, e não ganhando o que sobrou de algum outro”, ressalta.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

