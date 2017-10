MS 40 anos: Em Bodoquena, parceria do Governo com assentados ajuda a desenvolver turismo ecológico

Com cenários paradisíacos, município tem recebido apoio estadual em ações para gerar renda nas pequenas propriedades preservando os recursos naturais existentes no Estado.

Campo Grande (MS) – Repleto de cenários paradisíacos e com grande potencial turístico, Bodoquena tem recebido do Governo do Estado suporte e auxílio técnico para desenvolvimento do turismo ecológico nas pequenas propriedades, com objetivo de aumentar a geração de renda dos produtores e garantir a preservação de suas belezas naturais.

Por meio de parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) com a Fundação Neotrópica do Brasil – entidade que tem atuado no desenvolvimento de atividades de baixo impacto sobre os recursos ambientais no entorno do Parque Nacional da Serra da Bodoquena – estão sendo realizadas diversas atividades de capacitação técnica para encontrar alternativas de desenvolvimento econômico e social no assentamento Canaã, situado às margens do rio Salobra.

No local, vivem 37 famílias de pequenos produtores que desenvolvem atividades no setor de pecuária de corte e leiteira, além do cultivo de hortaliças. Esse último, inclusive, conta com respaldo de projeto da Agraer direcionado à agricultura orgânica.

“A Agraer tem a bandeira da agricultura familiar e segue as determinações do governador Reinaldo Azambuja de incentivar a independência social e financeira dos pequenos produtores sul-mato-grossenses. Estamos otimistas quanto ao potencial desse projeto”, afirma o diretor presidente da Agência, Enelvo Felini, sobre a parceria para estimular ainda mais o potencial da região.

Outro trecho com alto potencial turístico é o mirante localizado no distrito de Morraria do Sul, a cerca de 30 quilômetros da cidade. Para tornar o acesso à área de serra mais seguro, o governador Reinaldo Azambuja irá executar obras de pavimentação no trecho da MS-339 conhecido como Serra das Três Cruzes.

Além do potencial para receber visitantes, a estrada que liga ao distrito é o único acesso para o escoamento da produção agrícola e pecuária. A obra está em processo de montagem da licitação e deverá ser oficialmente anunciada no mês de outubro.

Para melhorar ainda mais a produção familiar da região, o Estado entregou em maio deste ano patrulha mecanizada frutos de emenda parlamentar garantida pelo governador Reinaldo Azambuja quando era deputado federal.

Na área urbana, a gestão estadual executa obras de pavimentação externa do loteamento Bandeira II, onde deverão ser construídas mais 96 unidades habitacionais em parceria com a Prefeitura pelo programa Lote Urbanizado.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)