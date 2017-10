MS 40 anos: Em Antônio João, governo garante pavimentação e ampliação do sistema de saneamento

Município também tem investimentos no setor habitacional, com a construção de casas populares por meio de parceria com Prefeitura e União com contrapartida estadual.

Campo Grande (MS) – Com 8808 habitantes, Antônio João recebeu do Governo do Estado obras de pavimentação de vias urbanas e ampliação da rede de saneamento. No município, estão em execução obras para construção de 50 moradias por meio do programa Lote Urbanizado.

No primeiro ano da atual gestão foram entregues obras de pavimentação que beneficiaram nove trechos de diversas vias urbanas. A obra foi custeada com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) e foram entregues na solenidade de comemoração dos 51 anos de aniversário da cidade.

No residencial Portal da Serra, a parceria do Governo do Estado com a prefeitura garantirá a construção de 50 moradias. Com o terreno doado pela gestão municipal, o governo executará as bases das residências com a fundação, instalações elétricas e sanitárias, contrapiso e primeira fiada em alvenaria e as famílias beneficiadas concluirão a obra. Ao final, não terão de pagar nenhuma prestação.

Já na área de saneamento, os investimentos incluem a execução de 1603 metros de rede de distribuição de água e 176 ligações domiciliares no residencial Portal da Serra, além de recursos destinados a ampliar de modo geral o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O governo tem sido parceiro também em ações continuadas, como o estímulo aos pequenos produtores do município. Por intermédio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), são prestados serviços de assistência técnica que contribuem para incentivar a produção nos assentamentos do município.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)