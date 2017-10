MS 40 anos: Dois Irmãos do Buriti recebem investimentos para aumentar geração de renda

Recapeamento da MS-347, compra de equipamentos para ativação do frigorífico de peixes e incentivo a pequenos agricultores estão entre ações da gestão estadual.

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado tem feito investimentos direcionados a impulsionar a geração de empregos em Dois Irmãos do Buriti, município com 11132 habitantes situado a 150 quilômetros da Capital.

Entre eles, o recapeamento de quatro quilômetros da rodovia MS-347, que atenderá o polo industrial do município. O asfalto beneficia unidades frigoríficas de carne bovina, peixe, um laticínio e um presídio existentes no local.

Durante visita à cidade, o governador Reinaldo Azambuja garantiu também recursos para a compra de equipamentos para a ativação do frigorífico de peixe, montado pela prefeitura.

Seguindo o objetivo de desenvolver a economia do município, ele fez ainda a entrega de patrulha mecanizada para melhorar a produção das 109 famílias residentes no assentamento Piúva.

Na área da habitação, são contabilizadas 149 unidades habitacionais. Destas, 40 foram entregues no Loteamento Jardim Aeroporto e outras 109 estão sendo construídas no Assentamento Piúva V.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários