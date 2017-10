MS 40 anos: Caracol recebe do Governo obras prioritárias solicitadas pela gestão municipal

Construção de pontes, obras de pavimentação urbana e atendimento e entrega de ônibus escolar estão entre ações de suporte à Prefeitura beneficiando a população.

Campo Grande (MS) – A gestão municipalista do governador Reinaldo Azambuja tem resultado na entrega de obras apontadas como prioritárias pela gestão municipal em Caracol. Entre elas, está a ponte de concreto construída sobre o rio que leva o nome da cidade. Inaugurada em dezembro do ano passado, ela substituiu a estrutura de madeira levada pela chuva em 2015, dificultando a vida dos moradores e produtores da região.

A obra foi apontada pelo prefeito Manoel Viais como uma das prioridades para a região. Outra demanda apontada por lideranças locais e anunciada pelo governador é a pavimentação urbana de vias do município.

Com 5972 habitantes, segundo estimativa do IBGE Caracol recebeu também um aparelho de ultrassom repassado ao hospital municipal. O suporte do governo à prefeitura foi dado também para reforçar o transporte escolar, com a entrega de um ônibus novo adquirido pelo programa Caminhos da Escola, do Ministério dos Transportes, com contrapartida estadual.

Por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) vêm sendo desenvolvidas ações para fomentar o desenvolvimento dos pequenos produtores da região. Em agosto deste ano, foram entregues recursos para compra de óleo de combustível e dois resfriadores com capacidade para dois mil litros de leite à Associação de Alto Caracol.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: DJI phantom 2 Vision