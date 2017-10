MS 40 anos: Camapuã reúne investimentos para modernizar a educação e agricultura familiar

Entrega de maquinário para pequenos agricultores e reforma de escolas com adequação para acessibilidade estão entre melhorias executadas pelo Governo do Estado.

Campo Grande (MS) – Investimentos direcionados a modernizar a agricultura familiar e as escolas da rede estadual de ensino têm sido feitos pelo governo em Camapuã, município de 13694 habitantes situado a 145 quilômetros de Campo Grande.

Na atual gestão estadual, além da garantia de merenda, uniformes e kits escolares aos 1528 alunos da rede estadual de ensino, foram feitas reformas em várias escolas estaduais como a Abadia Faustino Inácio e a Camilo Bonfim para melhorar a estrutura física.

Na Miguel Sutil, o muro antigo foi demolido e substituído por um novo, incluindo calçamento com acessibilidade. Já no Centro de Educação Profissionalizante Márcio Elias Nery o Estado reforçou a segurança com a instalação de uma porteira, cercas de eucalipto e construção de guarita.

Situado no distrito Pontinha do Cocho, a EE Joaquim Malaquias da Silva teve ampliadas as salas de tecnologia e a biblioteca, para oferecer maior conforto aos estudantes.

Na agricultura familiar, o Governo entregou patrulhas mecanizadas para otimizar a produção. A entrega do equipamento foi feita na 39ª Exposição Agropecuária de Camapuã (Expocam). O conjunto foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal, hoje, governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e do ex-senador Ruben Figueiró, com o objetivo de fomentar a agricultura familiar através da mecanização das atividades. A patrulha foi destinada aos agricultores do distrito Pontinha do Cocho.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Denilson Rodrigues