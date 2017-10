MS 40 anos: Bela Vista recebe do Governo investimentos em infraestrutura urbana e rural

Pavimentação do contorno viário e construção de casas e pontes estão entre as obras estruturais que vêm sendo feitas pela gestão estadual.

Campo Grande (MS) – Com 24331 habitantes, Bela Vista tem recebido do Governo do Estado investimentos em sua infraestrutura rural e urbana, como a construção de pontes e a pavimentação do contorno viário usado para desviar o tráfego pesado do Centro.

A obra será executada num trecho de 6,5 quilômetros e já teve assinada a ordem de serviço para início dos trabalhos. Na zona rural, foi entregue ponte de concreto sobre o córrego Damacuê e estão autorizadas obras para construção de outras quatro travessias.

Durante visita na celebração pelos 109 anos de emancipação do município, o governador Reinaldo Azambuja autorizou as obras de saneamento com a construção de duas estações elevatórias de esgotamento sanitário para colocar em funcionamento 37,75 quilômetros de rede coletora de esgoto com 1104 ligações domiciliares.

A obra visa corrigir problema antigo no município, que possui quilômetros de rede soterradas que fazem o esgoto correr a céu aberto. Os investimentos são estaduais e federais executados por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e as obras levarão melhores condições de saúde e qualidade de vida à população.

A realização do sonho da casa própria também tem sido viabilizada pela gestão estadual, por meio de parceria com a Prefeitura. Foi autorizado o início da construção de 102 casas populares no bairro Serradinho, pelo Programa Lote Urbanizado. Em julho deste ano, as famílias beneficiadas visitaram o local onde estão sendo construídas as bases das moradias, acompanhadas do governador, e falaram sobre a expectativa para terem sua própria casa.

No município, a gestão estadual investe ainda na área da educação. Dois processos de licitação foram abertos para a execução das melhorias nas EE Castelo Branco e Ester Silva, onde serão realizadas inúmeras intervenções beneficiando toda a comunidade escolar.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues