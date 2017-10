MS 40 anos: Ativação de terminal pelo Governo reaviva economia de Porto Murtinho

Construção de unidades habitacionais também está na lista de ações executadas no município.

Campo Grande (MS) – No ano em que assumiu o Governo, Reinaldo Azambuja viabilizou a reativação do terminal portuário de Porto Murtinho. A estrutura, que estava parada há oito anos, voltou a operar com o embarque de seis mil toneladas de açúcar para o Uruguai. Desde então, diferentes operações foram realizadas no porto, garantindo a geração de emprego e renda para o município às margens do rio Paraguai.

Recursos estaduais têm garantido a restauração do pavimento de todo o centro da cidade, que está com 105 anos e é considerado um dos municípios mais importantes na história do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.

Situado na região sudoeste do Estado, na fronteira com o Paraguai, recebeu também do Governo obras para construção 40 unidades habitacionais no Loteamento Dom Pepe I, pelo programa Minha Casa, Minha Vida – com recursos da União, Estado e Município – e outras 27 por meio do Lote Urbanizado, além de pontes que ajudam a interligar a zona rural. Teve ainda entregues 31 moradias construídas por intermédio do programa de subsídio à Habitação Indígena, nas aldeias Barro Preto e Tomázia.

“São ações de governo que melhoram a qualidade de vida das pessoas, dão um aspecto melhor à cidade e geram oportunidades ao povo de Porto Murtinho”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja em uma das visitas para liberação de recursos.

Foram construídas por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) pontes de concreto sobre o rio Amonguijá e sobre o córrego São Lourenço. Sobre a Vazante II do rio Branco será construída uma travessia de 20 metros de extensão por seis de comprimento.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a ação de levantar pontes no município objetiva o desenvolvimento e o progresso de Porto Murtinho. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, ressaltou.

Também foram executados serviços de drenagem e restauração na Estrada do Adeus; restaurada a MS-195, com revestimento primário nos pontos críticos; restaurada com revestimento primário a Estrada do Curvelo e pavimentado o Loteamento Dom Pepe I, além de aprovada a reforma da EE José Bonifácio.

As obras visam desenvolver o potencial e melhorar a realidade dos 16879 habitantes do município, segundo dados do IBGE.

