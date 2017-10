MS 40 anos: Assistência social e incentivo ao lazer marcam a presença do Governo em Sonora

Sinalização viária, ampliação da rede de saneamento e repasses para a saúde e educação estão na lista de ações da gestão estadual em prol da população.

Campo Grande (MS) – Sonora tem recebido do Governo do Estado atenção especial nas ações de assistência social, com mais de mil pessoas atendidas pelos programas desenvolvidos por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Criado com o objetivo de atender às famílias sul-mato-grossenses em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o Vale Renda está entre as iniciativas estaduais executadas no município. Com 18393 habitantes, o Sonora também foi sede da primeira edição do Festival de Praia promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). De 2 a 4 de junho deste ano, a população teve à disposição estrutura de lazer montada no balneário Pôr do Sol, às margens do rio Corrente.

Desenvolvida em parceria com a prefeitura, a ação ofereceu esportes como vôlei de praia, beach tennis e futevôlei, além de natação, canoagem e stand up paddle, com competições e oficinas.

Além do esporte, lazer e assistência social, o Governo tem feito no município investimentos no esgotamento sanitário e na ampliação da rede de abastecimento de água; na sinalização viária por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS); repasses para garantir o funcionamento do sistema de saúde; além da garantia de merenda, kits escolares e uniformes aos 1141 alunos da rede estadual.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)