MS 40 anos: Asfalto em 86 quadras e estrada turística estão entre melhorias para Aquidauana

Pavimentação da Estrada Ecológica irá facilitar o acesso e melhorar o turismo na região, conhecida por serras e belezas naturais.

Campo Grande (MS) – Aguardada há cerca de duas décadas, as obras de pavimentação da MS-450 no trecho Estrada Parque serão executadas pelo governador Reinaldo Azambuja, numa extensão de 18 quilômetros de Aquidauana ao distrito de Camisão. Emblemática para a área, a obra ajudará a movimentar o turismo, facilitando o acesso a uma região repleta de belezas naturais.

Nos últimos meses, Aquidauana recebeu também do Governo do Estado pacote de investimentos destinados a sua infraestrutura urbana com obras de drenagem e asfaltamento de 86 quadras, beneficiando grande parte dos 47482 habitantes – segundo estimativa do IBGE.

Na infraestrutura estão sendo feitos ainda investimentos para extensão da rede coletora de esgoto e na ampliação do abastecimento de água. Foram entregues também 189 unidades habitacionais em parceria com Prefeitura e Governo Federal no loteamento Jardim Aeroporto II, e outras 31 pelo Programa Nacional de Habitação Rural. Outras 60 habitações rurais estão em fase de construção.

Na área da Saúde, além de milhares de consultas e procedimentos, o Hospital Regional Doutor Estácio Muniz recebeu investimentos em diversos equipamentos, como aparelhos e ferramentas para o centro cirúrgico, um raio-x, um mamógrafo e um tomógrafo digitais.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro