MS 40 anos: Aral Moreira teve maior entrega habitacional de sua história e foi primeira da lista a receber ponte de concreto

Está prevista ainda a implantação da rede de esgotamento sanitário, com construção de estação de tratamento de mais de 16 mil metros de rede coletora.

Campo Grande (MS) – Distante 341 quilômetros de Campo Grande, Aral Moreira recebeu na atual gestão do Governo do Estado a maior entrega habitacional de sua história com 250 famílias realizando o sonho da casa própria. Também teve construída a primeira de uma série de 90 pontes de concreto armado executadas para substituir estruturas antigas e que após fortes chuvas deixavam a população de vários municípios isoladas.

Totalmente asfaltado, o residencial Ipê I, II e III foi entregue no final de 2016 com toda a infraestrutura para atender às famílias. A obra foi executada pelo programa Minha Casa, Minha Vida por meio de parceria dos Governos Federal, Estadual e Municipal. De uma só vez, mais famílias receberam moradias do que em toda a história de criação do município. Também foram entregues 33 unidades habitacionais para agricultores.

Além da habitação, Aral Moreira foi a primeira a ter inaugurada a obra de construção de uma ponte de concreto armado. Esse tipo de intervenção depois se estendeu a 38 municípios do interior do Estado num investimento de R$ 104 milhões destinado a garantir a segurança dos moradores e facilitar o escoamento da produção, além de realizar uma obra que não precisará de manutenção constante como ocorria com as travessias de madeira.

Com 11771 habitantes, população estimada pelo IBGE, o município também foi contemplado pela gestão estadual com a restauração da MS-165 no trecho do entroncamento da MS-286, de Aral Moreira ao distrito de Vila Marques.

Está prevista ainda a implantação do sistema de esgotamento sanitário com a construção de uma estação de tratamento de esgoto e a execução de 16885 metros de rede coletora. A obra deverá ser executada com recursos estaduais e federais por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro