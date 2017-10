MS 40 anos: Após anos sofrendo com erosão, Bandeirantes recebe asfalto do Governo

Investimentos estaduais garantiram obras em 90% do bairro Silvino de Barros, com execução das obras de drenagem e pavimentação que transformaram a realidade dos moradores.

Campo Grande (MS) – Moradores de Bandeirantes que há anos sofriam com os problemas de erosão comemoram a conclusão das obras de asfaltamento que contemplaram 90% da extensão do bairro Silvino de Barros.

Com recursos próprios do Governo do Estado, a região recebeu pavimentação em 2720 metros de vias e 300 metros lineares de galerias de águas pluviais. A obra, que incluiu o acesso ao Laticínio Embaúba, transformou a realidade dos moradores da região e dos trabalhadores que diariamente passam pelo local.

“Antes aqui era só chão e poeira. Quando chovia, os carros jogavam água na minha casa. Agora, com o asfalto, tudo melhorou”, contou o aposentado José Sabino, de 67 anos, morador do bairro e que veio de Pernambuco para Mato Grosso do Sul aos dez anos de idade.

Nascido em Bandeirantes, o construtor Carlos Camargo Allis, de 53 anos, lembra de como era a rua Nicolau Fragelli, onde fica sua casa, antes de receber o asfalto: “péssima e com muita poeira”. Agora ficou cem por cento”, comemorou.

Dona de um comércio na rua Presidente Médici, há oito anos, Marilei de Fátima lembrou que além da poeira e de colocar fim aos alagamentos, as intervenções proporcionaram melhoria imobiliária ao bairro. “Tudo melhorou e até valorizou as casas por aqui”, contou.

Com 6795 habitantes, segundo estimativa do IBGE, o município tem em execução por parte do Governo a construção de 37 casas rurais, sendo 23 no Projeto de Assentamento Matão e 14 unidades para agricultores familiares tradicionais.

Também está em andamento a ampliação do prédio da biblioteca e sala de tecnologia da EEs Ernesto Solon Borges, pelo programa Obra Inacabada Zero, da administração estadual.

A parceria por meio de emendas parlamentares garantiu ainda ao município a aquisição de parques infantis e a instalação de ar condicionado nas salas de aula da EE João Ribeiro Guimarães.

Danúbia Burema e Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

