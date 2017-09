MRV lança a campanha de preservação a energia solar

Mantendo o foco na inovação e na sustentabilidade, a MRV Engenharia acaba de lançar a campanha “MRV: Nosso Recado”. O vídeo destaca o investimento da MRV na energia limpa, infinita e abundante do nosso país, na energia solar e será exibido na TV fechada e também nas mídias sociais.

A campanha posiciona a empresa como a primeira construtora da América Latina a investir em energia solar fotovoltaica em larga escala, uma iniciativa que contribui com o futuro do planeta e das gerações futuras.

Segundo o diretor de Comunicação, Marketing e Vendas da MRV, Rodrigo Resende, ao agregar aos seus empreendimentos mais essa novidade, a MRV beneficia não apenas os seus clientes com a economia na conta de luz e a valorização do imóvel, como também oferece nova e importante contribuição para a diversificação da matriz energética brasileira.

Resende ressalta que a MRV está empenhada em contribuir com o desenvolvimento sustentável do Brasil, por isso a construtora vai investir R$ 800 milhões no maior projeto de energia solar fotovoltaica de uma empresa privada brasileira. A companhia já lançou até o final do primeiro semestre mais 8 mil unidades com esta tecnologia e tem a expectativa de, em até cinco anos, entregar 220 mil unidades com sistemas de energia solar, o que representará 100% de seus lançamentos e dessa forma, contribuir para reduzir a emissão de 26 mil toneladas de CO2.

