MRV Engenharia realiza feirão com condições especiais para a compra de um apartamento

Neste final de semana, entre os dias 14 e 16 de dezembro, a MRV Engenharia realiza no Shopping Norte Sul Plaza (Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Jóquei Club) um feirão com condições comerciais especiais para quem tiver o interesse em comprar um apartamento em Campo Grande. As unidades disponíveis na cidade podem ser adquiridas a partir de R$ 131.700,00 e contará com documentação grátis e entrada parcelada em até 60 vezes.

A construtora tem nove empreendimentos prontos ou em construção na capital de Mato Grosso do Sul, entre esses está o lançamento Parque Castelo Gibraltar. Localizado no bairro Pioneiros, o condomínio fechado conta com unidades de dois quartos com opção com suíte e uma área de lazer completa com salão de festas, playground, quadra gramada, estação de ginástica, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids, pomar, bicicletário e fitness descoberto.

A MRV Engenharia

Fundada em outubro de 1979, em Belo Horizonte, a MRV Engenharia é a maior construtora residencial da América Latina e líder nacional no mercado de imóveis econômicos. Presente em mais de 150 cidades de 22 Estados e no Distrito Federal, a companhia tem como compromisso contribuir para o desenvolvimento e transformação social investindo nas comunidades onde atua, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes. Somente nos últimos três anos, investiu mais de meio bilhão de reais em obras de infraestrutura, com a construção de parques, praças, escolas, creches, Unidades