MPN instala no sábado segundo "cemitério" no Parque das Nações Indígenas

O MPN nasceu após mobilização encabeçada pelo grupo denominado "Amigos do Parque das Nações Indígenas" - Foto: Divulgação

Após o abraço simbólico e o show musical liderado pelo Grupo Acaba para protestar contra a falta de iniciativa do poder público diante do grave problema de assoreamento que ameaça o lago e o estado de abandono do Parque das Nações Indígenas, o Movimento pela Preservação da Natureza (MPN) se fortaleceu ao conquistar novos parceiros envolvidos com a causa ambiental. Para o próximo sábado, dia 20, às 16h, os ambientalistas irão instalar o segundo "cemitério" no leito do lago que se encontra agonizando.

O MPN nasceu após mobilização encabeçada pelo grupo denominado "Amigos do Parque das Nações Indígenas". Ele é integrado também pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-MS) e agora ganhou reforços com a adesão dos grupos "Moradores da Chácara dos Poderes" e "SOS Parque dos Poderes".

O grupo "Moradores da Chácara dos Poderes" tem como mote principal a recuperação do Córrego Pedregulho, que se encontra assoreado, enquanto que o grupo "SOS Parque dos Poderes" tem como ação imediata evitar que o governo do Estado siga adiante na proposta de ampliar áreas para estacionamento de veículos e construção de novos prédios públicos no local.

O MPN se reuniu ontem (17.04) para definir as novas estratégias visando manter a mobilização popular. No encontro, foi definido que no próximo sábado será instalado o segundo "cemitério" no leito do lago. "Não iremos parar enquanto o poder público não tomar as devidas providências para reverter esse desastre ambiental", disse Alfredo Sulzer, um dos coordenadores do movimento.

O primeiro "cemitério", com a instalação de cruzes no leito assoreado, foi criado no dia 17 de maio, durante abraço simbólico ao lago. Já no dia 14 de abril aconteceu na Concha Acústica "Helena Meirelles" show musical intitulado "Grupo Acaba e Amigos", que reuniu dezenas de artistas no local, inclusive escritores.