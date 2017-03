MPMS realiza o V Encontro Estadual na Lei Maria da Penha

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul por meio do NEVID (Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) realiza no dia 10 de março, as 8h30, o V Encontro Estadual na Lei Maria da Penha.

A programação do evento contará com a palestra sobre o tema “Escravidão Digital” proferida pelo Professor Spencer Toth Sydow, Mestre e Doutor pela USP-SP, Advogado, Professor de Graduação e Pós-Graduação.

Na oportunidade será lançado o livro “Exposição Pornográfica não consentida na Internet” de autoria da Promotora de Justiça e Assessora Especial, Ana Lara Camargo de Castro e Spencer Toth Sydow.

O Encontro também contará com a Mostra Fotográfica “Sobreviventes - Da Casa Abrigo ao recomeço”. A exposição faz parte do projeto da Casa Abrigo para Mulheres em Risco de Morte da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) com fotografias do Juiz de Direito, Marcus Abreu de Magalhães.

O evento acontece no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na Procuradoria-Geral de Justiça.

