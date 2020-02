MPMS divulga relação dos candidatos que concorrem à vaga de Procurador-Geral de Justiça

Da Redação, com informações do MPMS

Votação será em abril - Divulgação

A Comissão Eleitoral designada pelo Colégio de Procuradores de Justiça para a condução do Processo Eleitoral de formação da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, biênio 2020/2022, divulgou nessa segunda-feira (10) a relação dos candidatos inscritos e habilitados.

A votação acontece no dia 3 de abril, no período das 9 às 17 horas, no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

Os candidatos habilitados para concorrer à vaga de Procurador-Geral de Justiça são: Alexandre Magno Benites de Lacerda, Paulo César Zeni, Ricardo de Melo Alves e Ricardo Rotunno.

A Comissão Eleitoral é composta pelos Procuradores de Justiça: Sérgio Luiz Morelli, Presidente; Hudson Shiguer Kinashi e Mauri Valentim Riciotti. Os suplentes são os Procuradores de Justiça: Irma Vieira de Santana e Anzoategui e Olavo Monteiro Mascarenhas.