MPL abre novo acampamento em Campo Grande

Mais de 600 famílias do MPL (Movimento Popular de Luta), movimento social de luta pela Reforma Agrária, montaram acampamento no macroanel de Campo Grande, próximo à saída para Sidrolândia. A ocupação ocorreu no último final de semana e conforme os dias passam aumenta ainda mais os números de pessoas que querem ingressar nas fileiras dessa luta.

De acordo com Jonas Carlos da Conceição, coordenador estadual do MPL, o momento é de luta e de organização da base no movimento. "O nosso movimento surge em um cenário difícil do nosso país, onde a classe trabalhadora está sendo massacrada ao ver seus direitos serem retirados, são reformar trabalhistas, da previdência, PEC's que tiram recurso da saúde, da educação e por ai vai. Portanto a nossa responsabilidade de lutar por uma vida mais digna para estas famílias que sonham em viver da terra se torna ainda maior e para isso precisamos nos organizar e lutar", explicou.

O coordenador também colocou que já fazem seis anos que o Mato Grosso do Sul não tem uma área destinada a Reforma Agrária e que muitas dessas famílias que hoje fazem parte do MPL, já estão cadastradas há anos no Incra e na espera do seu pedaço de chão. "Muitas dessas famílias já moraram anos na lona, com todas as dificuldades que isso traz, passaram fome, frio, sede e continuam acreditando no amanhã melhor mesmo assim. O MPL vai lutar por elas, pois não podemos aceitar que um Estado do latifúndio tenha mais de 6 anos sem uma desapropriação ou compra de uma área para a Reforma Agrária", ressalta.

O mais novo acampamento do MPL se chama Zumbi dos Palmares, que foi o principal representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil Colonial. Foi líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos dos engenhos, índios e brancos pobres expulsos das fazendas. O nome foi escolhido em plenária dos moradores do local, logo após a sua abertura.

