MPF-MS tem novos procurador-chefe, procurador-chefe substituto e procurador regional eleitoral

ESPORTE Inter marca no início, mas Suárez faz 2 e Barça vence a 1ª na Liga dos Campeões

POLÍTICA Defesa de auditor preso no Rio diz que medida tem viés político

ECONOMIA Juros fecham entre estabilidade e viés de alta, com Previdência e câmbio

ECONOMIA Ibovespa cai 2,90% com temor de piora da economia global e Previdência

ECONOMIA Bolsas de NY caem com temor de desaceleração global e com tensões comerciais

ECONOMIA Dólar cai a R$ 4,13 e tem menor nível em 10 dias com aprovação da Previdência

