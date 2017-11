MPF de MS promove conversa sobre Equidade de Gênero e Raça

- Divulgação

A Comissão Especial de Equidade de Gênero e Raça (CEEGR) da Procuradoria da República de Mato Grosso do Sul promoverá, no dia 1º de dezembro, das 14h às 17h, uma Roda de Conversa com o tema “Violência Contra a Mulher”.

O evento será realizado na sede do MPF em Campo Grande/MS e reunirá movimentos sociais ligados ao tema, como o Coletivo de Mulheres Negras e lideranças indígenas.

Trata-se do primeiro evento promovido pela CEEGR, instituída em 16 de maio de 2017, por meio da Portaria PR/MS nº 143. Sob presidência do procurador da República Marco Antonio Delfino de Almeida, o objetivo da comissão é discutir a temática da equidade racial e de gênero, tanto no âmbito da Procuradoria quanto junto à sociedade civil, além de propor práticas de gestão que mudem culturas e mecanismos institucionais que reproduzam disparidade de acesso a oportunidades.

A iniciativa atende à demanda do Comitê Gestor de Gênero e Raça (CGGR) da Procuradoria Geral da República (PGR), que sugere a criação de comissões descentralizadas para tratar da temática, em adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

O evento do dia 1º será aberto ao público.