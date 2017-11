MPF dá prazo para concessionária entregar laudos sobre danos em Petrópolis

Rio de Janeiro - Deslizamento na BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de fora, destruiu uma casa e abriu uma cratera às margens da pista. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis interditou 50 casas (Divulgaçã - Divulgação/Prefeitura de Petrópolis

O Ministério Público Federal (MPF) deu prazo de 20 dias à Concer, concessionária que administra a Rodovia BR-040 (Rio-Juiz de Fora) para que informe à Defesa Civil de Petrópolis qual a extensão dos danos causados pela escavação do túnel no bairro Bingen, que está dentro das obras de duplicação na subida da serra.

A Defesa Civil quer garantir com documentos e laudos que não há riscos na região de entorno, com exceção do local danificado no dia 7 último pela cratera de 70 metros de profundidade e 30 metros de diâmetro, às margens da BR-040, na altura do quilômetro 81, pista sentido Rio. A cratera foi totalmente fechada com pó de pedra no sábado passado (18).

“Queremos, baseados em laudos técnicos e sondagens, garantir que está afastado risco no Capela, Bingen e Duques – onde houve movimentação de construção da nova pista de subida da serra - em especial no trecho do túnel que teria 4,6 quilômetros pelo projeto da Concer”, afirmou o secretário de Defesa Civil, Paulo Renato Vaz.

A concessionária terá o mesmo prazo – até o dia 7 de dezembro - para se pronunciar sobre a situação da rodoviária, também no Bingen, conforme estabelecido em uma reunião na sede do MPF em Petrópolis.

A Concer deverá apresentar ainda hoje (21) cópia de todos os relatórios já elaborados pelas empresas contratadas que fizeram imagens e sondagens na área da cratera e em outros pontos do túnel. Também foi determinado que a concessionária entregue até esta quarta-feira (22) as análises realizadas na Comunidade do Zizinho, no motel Play Love e no Clube de Tiro, todos interditados desde o dia 11, por medida de segurança.

“O acesso às informações dos estudos realizados nos últimos dias é fundamental para avaliarmos os próximos passos”, disse o secretário de Defesa Civil.