MPE recebe inscrições para processo seletivo de estágio

O MPE (Ministério Público do Estado) recebe até dia 8 de maio as inscrições para 244 vagas de estágio. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 4 de junho nos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Jardim e São Gabriel do Oeste.

A jornada de trabalho para o estágio de pós-graduação em Direito é de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1,8 mil. Para os estagiários de graduação em Direito, a carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 743,91.

Os interessados devem acessar www.fapec.org/concurso.

Veja Também

Comentários