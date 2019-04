MP-RJ realiza operação contra grupo criminoso que apreendia veículos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) realiza operação nesta quinta-feira, 11, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa na cidade de Casimiro de Abreu, no interior do Estado. Formado por policiais militares, um guarda municipal, um policial civil e empresários, o grupo é acusado de fazer apreensões ilegais de veículos com o intuito de obter propina.

Segundo o MP-RJ, os acusados apreendiam os veículos e definiam quais deveriam ser levados ao depósito e quais deveriam ser liberados com o pagamento de propina. O esquema seria liderado pelo policial militar Vander Salgueiro Veiga, chefe da 3ª CIA de Rio das Ostras (RJ). Os responsáveis pelo depósito de veículos seriam os outros líderes do grupo. Eles ordenavam a troca de peças boas de veículos apreendidos por peças danificadas.

Ao todo, 17 pessoas foram denunciadas à Justiça, entre elas oito policiais militares da ativa e um da reserva, um policial civil e um guarda municipal de Casimiro de Abreu.

Eles são acusados de formação de organização criminosa, peculato e corrupção passiva. A Auditoria Militar também acatou denúncia por formação de organização criminosa e corrupção passiva contra os policiais militares da ativa envolvidos. Além disso, um policial foi denunciado por associação para o tráfico, assim como dois civis.

A operação desta quinta-feira foi batizada de Top Up. Ela conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MP-RJ), da Corregedoria da PM, da Coordenadoria de Inteligência da PM (CI-PMERJ) e do Detran.