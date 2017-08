MP-RJ cumpre mandados de prisão de políticos e empresários de São Gonçalo

O Ministério Público do Rio de Janeiro está fazendo hoje (10) uma operação para cumprir 11 mandados de prisão contra políticos e empresários de São Gonçalo, no Grande Rio. Entre os alvos está o ex-prefeito do município, Neilton Mulim. Também estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão.

Os mandados foram concedidos pela 5ª Vara Criminal de São Gonçalo. Os acusados são suspeitos de irregularidades no processo de licitação para serviços de iluminação pública. O acordo foi fechado com a empresa Compillar Entretenimento pelo valor de R$ 15,5 milhões, por 12 meses e prorrogado por mais duas vezes.

Segundo o Ministério Público, a suposta gestão informatizada elevou o custo da prefeitura em 200%. Antes da contratação, o serviço custava R$ 5,8 milhões aos cofres públicos.

De acordo com o MP, a empresa não executou o projeto básico contratado, os fiscais não observaram os parâmetros de desempenho para a verificação dos serviços e, mesmo sem a execução dos serviços, os valores foram pagos integralmente.

Além disso, o projeto possuía quantitativos superestimados, já que previa a substituição de 107% das lâmpadas do parque de iluminação do município, sem levar em consideração a vida útil das mesmas.

Os réus também responderão em um processo por improbidade administrativa, além do processo criminal.

