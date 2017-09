MP libera R$ 47 milhões para segurança no Rio de Janeiro

O presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia, assinou hoje (4) medida provisória que libera R$ 47 milhões para ações de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O recurso extraordinário será destinado ao Ministério da Defesa para custeio das operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

De acordo com a MP, que será publicada terça-feira (5) no Diário Oficial da União, o montante será usado para “minimizar a grave ameaça à segurança e preservar a ordem pública no estado”.

Pela manhã, em portaria publicada no Diário Oficial da União, o governo federal prorrogou a presença da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro deste ano.

Em maio, um reforço de 300 homens da Força Nacional foi enviado ao Rio de Janeiro para combate ao roubo de cargas e repressão ao crime organizado. Eles juntaram-se aos 125 policiais que já estavam em operação no estado, convocados durante movimento de paralisação da Polícia Militar e para garantir as votações de medidas fiscais na Assembleia Legislativa.

