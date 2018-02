MP lança em Três Lagoas o projeto “Sua Pressa Não Vale Minha Vida”

Da redação, com informações do MPMS

O projeto tem como intuito difundir a educação do trânsito - Arquivo

Os acidentes de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil pessoas com lesões graves, conforme pesquisa IPEA/PRF. Analisando Mato Grosso do Sul, Três Lagoas (MS) é a cidade com maior número de denúncias por crimes de trânsito no Estado, tendo três vezes mais denúncias por esses crimes que a Capital, mesmo sendo oito vezes menor em população. São 15,4 denúncias a cada 10 mil habitantes em Três Lagoas, contra 5,62 em Campo Grande.

Ao todo foram 992 registros no ano de 2017 que envolveram motoristas de veículos, caminhões pesados, motocicletas ou até mesmo bicicletas, nas ruas e avenidas de Três Lagoas. Houve, ainda, 192 denúncias por crimes relativos a trânsito, conforme registros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

Diante desses dados alarmantes, o Promotor de Justiça Luciano Anechini Lara Leite lança o Projeto “Sua Pressa Não Vale Minha Vida”, da 8ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas.

O projeto tem como intuito difundir a educação do trânsito, a direção defensiva e a atitude proativa de todos os atores com objetivo de minimizar os crimes, evitar acidentes e preservar vidas. A campanha visa também preservar gastos públicos decorrentes do desrespeito às Leis de Trânsito, fomentar a obediência às regras e estimular todos os envolvidos, pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, fiscais, policiais e população em geral sobre a importância do tema, e reforça ainda que a pressa momentânea pode ter consequências perenes e influir na vida da comunidade negativamente, e em escala catastrófica.

Para o Promotor de Justiça, o projeto quer influenciar na adoção de medidas de política de trânsito do município e dos órgãos de fiscalização e repressão sugerindo ações diferenciadas para mudar esse quadro.

Sobre a importância da iniciativa, o Promotor ressalta que as infrações de trânsito, acidentes e crimes relativos ao trânsito em Três Lagoas, em sua quase totalidade, poderiam ser evitados com o aumento de atenção e do respeito aos demais atores do trânsito, obediência às leis de trânsito e preocupação da população com esse terrível quadro que vem se apresentado na cidade.

A campanha conta com uma página no Facebook para divulgar dados e estatísticas sobre o trânsito, além das ações educativas em escolas, universidades, instituições em geral e todos os setores do Município, bem como está sendo desenvolvido site do projeto que disponibilizará dados sobre acidentes, crimes e denúncias oferecidas em tempo real, possibilitando o acompanhamento das informações pela população para controle e conhecimento sempre na intenção de reduzir os impactos negativos dessas infrações a todos os setores da comunidade.