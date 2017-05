MP investigará atuação da polícia e depredação na greve geral no Rio de Janeiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) vai investigar a atuação da Polícia Militar (PM) na dispersão de manifestantes que estavam reunidos, na última sexta-feira (28), no centro da cidade, em ato em apoio à greve geral e contra as reformas trabalhistas e da Previdência, em tramitação no Congresso Nacional.

Em nota, o MPRJ informou que também vai apurar os episódios de depredação do patrimônio público registrados no mesmo dia.

Em meio aos atos que marcavam o encerramento dos protestos, policiais militares dispararam bombas de efeito moral na direção de trabalhadores que cantavam o Hino Nacional na Cinelândia. A PM também disparou artefatos de dissuasão na direção do palco, onde estavam líderes dos movimentos.

Violência

Ao longo dia, também foram registrados casos de destruição de patrimônios públicos e privados por manifestantes mascarados. Em nota, a Assessoria de Direitos Humanos, do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública e dos Centros de Apoio às Promotorias de Justiça Criminais e de Cidadania, repudiou os atos violentos ocorridos na sexta-feira.

“Dessa forma, serão apurados os episódios de violência, tanto em relação aos excessos praticados pelos agentes públicos, que devem garantir o direito legítimo de manifestação, quanto daqueles que depredaram e incendiaram bens públicos e de uso comum”, diz trecho da nota.

O MPRJ informou ainda que a população pode registrar denúncias de violência na ouvidoria do órgão, por meio do telefone 127 e ou do endereço http://www.mprj.mp.br/comunicacao/ouvidoria .

