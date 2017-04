MP faz ação contra quadrilha que fornecia armas ao Terceiro Comando

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou ter deflagrado na sexta-feira, 31, a Operação Senhor das Armas, como o objetivo de desarticular uma associação criminosa que atuava fornecendo armas e munições para traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

A operação foi conduzida pela 2ª Promotoria de Investigação Penal Campos dos Goytacazes, com apoio da Polícia Militar do Rio. O MPRJ informou que a operação, que se estendeu até a madrugada deste sábado, 1º, resultou na prisão em flagrante do ex-guarda municipal Marcelo dos Santos Ferreira, no interior do Supermercado Super Bom, em Campos.

Na ocasião, informou, Ferreira iria entregar uma pistola Glock 380 a Wilian Rocha Borges Carvalho, chefe do tráfico do bairro aeroporto e que foi preso em seguida com R$ 8.240. Foi feito monitoramento telefônico em tempo real durante todo a sexta-feira. Por volta das 20horas, foram encontradas armas e grande quantidade de munição de fuzil e de calibre 12, além de celulares, coldres e áudios transmissores na laje da residência vizinha ao do subtenente da PM Rogério de Souza Ribeiro, chefe da quadrilha.

O local serviu como esconderijo dos materiais, após a ação pela manhã. Também foram apreendidos maconha, cocaína e balança de precisão. "A interceptação telefônica foi deferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Campos após diligências preliminares que davam conta de que havia um paiol no bairro Guarus que abastecia traficantes da comunidade tira gosto, dominada pela facção TCP", disse em nota a promotora Renata Felisberto Chaves, da 2ª Promotoria de Investigação Penal Campos.

