MP e polícia fazem ação contra tráfico de drogas e de anabolizantes no Rio

Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil está buscando cumprir 16 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão no sul fluminense em cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Eles são acusados de envolvimento em um esquema de distribuição de substâncias ilícitas em municípios do sul fluminense.

Segundo o MP, eles se dividiam em quatro grupos que compravam drogas em outros estados para vender no sul do Rio. Durante as investigações, foram apreendidos mais de 100 quilos de drogas e anabolizantes ilegais. Eles respondem por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e comércio de anabolizantes.

Também estão sendo cumpridos seis mandados de condução coercitiva de outros denunciados e testemunhas. Sete policiais militares são investigados no esquema, com a ajuda da Corregedoria da Polícia Militar.

Seis dos PMs foram flagrados negociando rateio de dinheiro obtido com a venda ilegal de armas apreendidas de criminosos no estado do Rio de Janeiro e respondem por peculato. O sétimo está respondendo por falsificação documental, por ter aparecido em gravações em que relata, aos colegas, ter usado atestados médicos falsos para fugir do trabalho.