MP destina R$ 100 milhões para atuação das Forças Armadas em presídios e Estados

O presidente Michel Temer editou a Medida Provisória 769 para abrir crédito extraordinário de R$ 100 milhões em favor do Ministério da Defesa. O recurso será destinado ao apoio logístico para emprego das Forças Armadas no Sistema Penitenciário Brasileiro e no reforço da Segurança Pública nos Estados.

O crédito extra para a pasta da Defesa resulta de cancelamento de recurso de mesmo valor da programação orçamentária da reserva de contingência financeira e fiscal. A Medida Provisória 769 está publicada na edição desta terça-feira, dia 21, do Diário Oficial da União (DOU).

Veja Também

Comentários