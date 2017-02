MP denuncia 11 pessoas por furtos de R$ 30 milhões a Fundação Butantan

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou 11 funcionários da Fundação Butantan por furtos à instituição ao longo de quatro anos.

“Trata-se de denúncia em razão da prática de 340 furtos contra a Fundação Butantan, cometidos entre 2005 e 2008, com subtrações de expressivos valores, que totalizaram ao menos R$ 33.486.397,06 em valores nominais da época. Se houver atualização monetária, essa quantia certamente atingirá uma centena de milhões de reais”, disse o MP-SP em nota.

A denúncia também cita o crime de uso de documento falso para a abertura de conta bancária para operacionalizar maior volume de furtos. Com as quebras de sigilo bancário autorizadas pela Justiça, o Gaeco conseguiu verificar que grande parte do dinheiro subtraído da fundação se destinava às pessoas que foram denunciadas.

A Fundação Butantan é responsável por obter para o Instituto Butantan as verbas públicas para a produção de imunobiológicos, soros, vacinas e outros produtos relacionados à saúde da população e à produção científica.

A Agência Brasil procurou a Fundação Butantan, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.

Veja Também

Comentários