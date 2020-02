MP da Regularização Fundiária, Exportações do MS e Tecnofam 2020 são destaques no MS no Campo desta semana

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca entre outros assuntos que a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participou nesta semana de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para debater a Medida Provisória 910/2019, que trata da regularização fundiária no país.

A MP, que está sendo analisada pelo Congresso Nacional, simplifica e moderniza a análise necessária para a concessão de títulos, destinados, em sua maioria, a pequenos produtores – com destaque para os assentados.

O programa destaca ainda que no primeiro mês de 2020 as exportações de Mato Grosso do Sul somaram US$ 147 milhões. A celulose se manteve como o principal produto exportado pelo Estado, com aumento no volume exportado, atingindo 468 mil toneladas em janeiro de 2020.

Você ainda vai saber detalhes sobre a parceria de sucesso entre a Embrapa Agropecuária e o Governo do Estado, na realização da Tecnofam 2020. A Feira, que já é considerada a maior da Agricultura Familiar, acontece entre os dias 7 e 9 de abril, em Dourados.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes, edição de Fernando Blank e reportagens de Bruno Chaves, Karla Tatiane e Paulo Yafusso. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro. Ouça agora.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)