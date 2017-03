Movimentos de rua protestam em Campo Grande por 6 motivos

O ato em Campo Grande com o jargão “é só o começo” durou cerca de duas horas. A manifestação começou no Obelisco, um dos pontos turísticos da capital de Mato Grosso do Sul, e terminou no Ministério Público Federal (MPF). Os organizadores do protesto apresentaram pelo menos seis motivos de voltarem às ruas.

Pautas como “Lula na Cadeia” e apoio à Operação Lava Jato continuam na lista dos grupos e movimentos de rua. Além delas, também foram elencados o fim do foro privilegiado, o fim do estatuto do desarmamento, o apoio a escola sem partido, contra o marxismo cultural e contra a unificação das polícias.

A procuradora federal aposentada Miriam Gimenez, uma das organizadoras da manifestação, o entendimento por marxismo cultural é a imposição do comunismo de forma disfarçada nas escolas e instituições.

Segundo os organizadores, o ato começou com cerca de 80 pessoas, mas chegou a 400 participantes. A Polícia Militar também estima público de cerca de 400 pessoas. O grupo percorreu 12 quarteirões gritando palavras de ordem.

Participam da manifestação deste domingo (26) os grupos “Chega”, “Nas Ruas”, “Pátria Livre”, “Fora Corruptos”, “Direita MS” e “Instituto Iniciativa”.

