Movimento nos aeroportos deve crescer 2% no feriado, diz Infraero

No feriado prolongado da Semana Santa, o movimento de passageiros nos aeroportos administrados pela Infraero deve crescer 2%. A expectativa é que entre hoje (18) e segunda-feira (22), 1,05 milhão de viajantes passem pelos terminais. Esta quinta-feira e segunda (22) serão os dias de maior movimentação.

Com o movimento maior nos próximos dias, a Infraero vai intensificar os trabalhos das equipes de segurança de operações e também fez manutenção preventiva de esteiras de bagagem, elevadores e escadas rolantes. No ano passado, no mesmo feriado, foram contabilizados 1,03 milhão de passageiros. A Infraero administra aeroportos como o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e de Congonhas, em São Paulo.

No aeroporto de Brasília, o feriado de Páscoa terá 27 voos extras. A estimativa da Inframerica, consórcio que administra o aeroporto, é de um movimento entre 201 mil e 230 mil passageiros entre hoje e segunda. O dia mais movimentado deve ser hoje. No domingo pela tarde e segunda de manhã também é esperado que o fluxo se intensifique.

A Inframerica alerta os viajantes que, para evitar atrasos, cheguem com 1h30 de antecedência para voos domésticos e 2h30 para os voos internacionais.