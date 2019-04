Movimento no aeroporto de Brasília é tranquilo neste feriado

A maioria dos voos programados para hoje (19) no Brasil estão saindo sem atrasos, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

De acordo com informações atualizadas às 11h, 93,1% dos 449 voos nacionais e internacionais saíram no horário. Do total de voos, 4,01% tiveram atrasos e 1,11% estavam atrasados no momentos. Além desses, 1,78% (8 voos) foram cancelados.

No Aeroporto Internacional de Brasília, a movimentação estava tranquila nesta manhã. O advogado Luís Felipe Braga Kronbacer, 29 anos, se preparava para embarcar, mas antes foi ao guichê da Avianca para tratar de voo cancelado para Florianópolis no dia 27 deste mês. “Fui bem atendido. Disseram que vão me acomodar em outro voo no dia que eu quiser”, disse.

A Avianca Brasil, em recuperação judicial, tem cancelado voos desde o último sábado (13). Ontem (18) a empresa informou que devolverá mais oito aviões às empresas de leasing proprietárias das aeronaves. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a entrega será feita a partir de segunda-feira (22), após o feriado de Páscoa, de forma a mitigar os efeitos para os passageiros. Outras dez aeronaves já foram devolvidas às empresas proprietárias no dia 12 de abril. Há ainda três em negociação, sem prazo para a devolução.

Movimento de passageiros

O fluxo de passageiros nos aeroportos da Infraero deve crescer 2% no feriado de Páscoa deste ano, segundo informações da companhia. Entre os dias 18 e 22 de abril, são esperados 1,05 milhão de viajantes nos terminais com voos comerciais regulares. No mesmo feriado do ano passado, entre os dias 29 de março e 2 de abril, foram contabilizados 1,03 milhão de embarques e desembarques nos terminais da empresa. Os dias de maior movimento serão quinta-feira (18), com 264.359 passageiros, e a segunda-feira (22), quando são esperados 240.298 viajantes.

A estimativa leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas, e orientou um plano de ação que visa a garantia da fluidez, o conforto e a segurança de quem vai viajar pelos terminais da Infraero. Entre as medidas, diz a Infraero, destaca-se a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. A empresa também realizou manutenções preventivas em equipamentos como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros.