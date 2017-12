Movimento nas estradas paulistas é tranquilo na antevéspera de Natal

As principais rodovias paulistas têm trânsito tranquilo e sem trechos de engarrafamento, apesar do alto número de veículos que se deslocam hoje (23), antevéspera do Natal. A previsão da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é de que dois milhões automóveis deixem a capital paulista em direção ao litoral e ao interior do estado.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital ao interior, já passaram 275 mil veículos desde ontem (22), segundo a concessionária Auto-Ban. Foram registrados 58 acidentes, com 18 feridos e nenhuma morte.

A previsão é de que 700 mil veículos, no total, trafeguem pelo sistema entre ontem e o Natal. Motoristas encontrarão trânsito tranquilo a partir das 15h de hoje (23) e todos os horários de amanhã (24). De acordo com a concessionária, o movimento se intensifica na segunda-feira (25), retorno dos paulistanos, das 12h às 23h.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo ao litoral, o motorista encontra boas condições de tráfego e de visibilidade. A Ecovias contabilizou 293 mil veículos, que desceram a serra em direção à Baixada Santista, desde terça-feira (19). No sentido da capital, a concessionária registrou a passagem de 222 mil veículos.

São esperados, no total, até 450 mil automóveis entre os dias 19 e 25 de dezembro. A concessionária implementou a operação 5x5, em que a descida é feita pelas pistas sul das rodovias Anchieta e Imigrantes. A subida é realizada pelas pistas norte de ambas as rodovias.