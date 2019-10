Movimento Brasil Digital convida CEOs de grandes empresas para discutir transformação digital em Fórum de Trancoso

A programação dos três dias de fórum contará com a participação de executivos de grandes empresas do setor - Foto: Divulgação

O estado da Bahia será palco de um evento que promete definir os parâmetros para as discussões futuras sobre transformação digital no Brasil. A 1ª Edição do Fórum de Trancoso acontecerá entre os dias 20 e 22 de novembro na cidade homônima e é uma iniciativa do Movimento Brasil Digital para reunir lideranças empresariais, políticas, acadêmicas e da sociedade civil com o compromisso de debater e implementar caminhos para a transformação do Brasil em um país mais inovador e inclusivo.

O nome que abrirá as discussões deste grande evento, que acontecerá no Teatro L'Occitane, é Paul Romer, ganhador do último Prêmio Nobel de Economia, professor de Economia na Stern School of Business e Fundador do NYU Stern Urbanization Project.

A programação dos três dias de fórum contará com a participação de executivos de grandes empresas do setor. Já estão confirmados na grade de conteúdo: Mauricio Ruiz, diretor-geral da Intel Brasil; Eduardo Marini, presidente da Green4T; Leticia Piccolotto, presidente da Fundação Brava e CEO da BrazilLab; Rubens Gil, presidente da Autopass; Lidia Abdalla, presidente do Sabin; e Miguel Setas, presidente da EDP.

Adelson dos Santos, presidente da IT Mídia e do Movimento Brasil Digital, também está entre os confirmados no evento. "O Fórum de Trancoso será para o Brasil o que o Fórum de Davos é para o mundo", aposta.

Líderes das empresas Autopass, Cassis Group, Cisco, EDP, EY, FDC, Fundação Brava, Globo.com, GPTW, Green4T, HSM, IBM, Intel, IT Mídia, Korn Ferry, Microsoft, Oracle, Sabin, Zup, entre outras estarão presentes no Fórum de Trancoso.