Movimento 5 Estrelas e Liga chegam a acordo sobre programa de governo na Itália

O antiestablishment Movimento 5 Estrelas e o partido de extrema-direita Liga chegaram a um acordo sobre um programa de governo, abrindo caminho para a formação de uma coalizão entre os dois partidos para comandar a Itália. A formação de um novo governo, cuja divulgação é esperada nos próximos dias, marca uma das maiores vitórias de partidos populistas no governo de um país central da União Europeia.

As duas siglas fecharam um acordo na noite deste domingo, em um pacto que pode apoiar uma coalizão governamental entre os dois. Líderes dos dois grupos, no entanto, ainda estão negociando os membros de um gabinete de governo, incluindo o nome de quem será o primeiro-ministro. Um anúncio desses nomes deve ocorrer no início desta semana, de acordo com as declarações dadas pelos líderes neste fim de semana.

Tanto o Movimento 5 Estrelas quanto a Liga devem se reunir nesta segunda-feira com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, cuja responsabilidade é orientar a formação de um governo. A coalizão deve, então, ser aprovada nas duas câmaras do Parlamento italiano. Juntos, a Liga e o Movimento 5 Estrelas desfrutam de maioria confortável nas duas casas.

O acordo de coalizão inclui medidas como uma renda básica universal para os desempregados, um imposto mínimo fixo e a revogação de uma ampla reforma previdenciária introduzida em 2011. A formação de uma aliança entre as duas siglas ocorre após mais de dois meses de discussões entre os líderes dos principais partidos políticos italianos na esteira das eleições gerais de março, que não deram maioria clara a nenhum partido ou coalizão. Fonte: Dow Jones Newswires.