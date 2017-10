Movimentação nos aeroportos da Infraero cresce 4,2% no Feriado de Finados

Durante o período, funcionários identificados pelo colete amarelo estarão de prontidão nos saguões e áreas públicas dos aeroportos para tirar dúvidas sobre horários de voos - Divulgação

O movimento nos aeroportos administrados pela Infraero deve crescer 4,2% no Feriado de Finados. De 31 a 6 de novembro, são esperados cerca de 1 milhão e 900 mil passageiros nos aeroportos da Rede.

Essa estimativa representa 77 mil viajantes a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1 milhão e 800 mil usuários.

E para garantir a fluidez nas operações para quem vai viajar de avião no feriado, o superintendente de Gestão da Operação da Infraero, Marçal Goulart, explica que a Infraero montou uma força tarefa para atender a grande movimentação, com mais funcionários e fiscalização nas áreas de embarque e desembarque dos aeroportos.

“Na semana que antecede o feriado, existe toda uma revisão em sistemas que são importantíssimos para dar vasão ao fluxo de passageiros: elevadores, escadas rolantes, esteiras de bagagem. Então tudo isso, passa por uma manutenção preventiva para nos garantir que esses equipamentos estrão disponíveis no momento do alto volume do trafego. E nos principais dias, quando o fluxo temos reforços de equipes, remanejamento de escalas e reforços nas equipes”.

Marçal Goulart também alerta para os direitos e deveres de quem vai viajar.

“Nós recomendamos que chegue com 1h30 de antecedência do horário de partida de seu voo, para que ter um despacho de bagagem tranquilo, para que a bagagem, com certeza, chegue na aeronave que vai cumprir o voo. Que ele passe pelo processo de segurança com tranquilidade. Tudo isso ajuda muito no cumprimento dos horários previstos”.

Durante o período, funcionários identificados pelo colete amarelo estarão de prontidão nos saguões e áreas públicas dos aeroportos para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarque e fazer outros esclarecimentos aos passageiros.