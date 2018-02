Movimentação no Aeroporto Internacional Tom Jobim deve aumentar 8,3% no carnaval

O movimento no Aeroporto Internacional Tom Jobim/RIOgaleão durante o carnaval deve aumentar 8,3% em relação ao mesmo período de 2017. O terminal deve registrar 2,6 mil pousos e decolagens entre amanhã (8) e o próximo dia 15.

A concessionária RIOgaleão, que administra o aeroporto, informou que os passageiros que desembarcarem no terminal hoje (7) e amanhã (8) serão recebidos por integrantes de blocos carnavalescos.

Serão distribuídos adereços aos passageiros, que poderão se maquiar no local, preparando-se para participar da folia na cidade. O espaço funcionará das 13h às 21h, nos dias 8 e 9 e, no sábado (10), das 9h às 17h.

Segundo a RIOgaleão, as cidades brasileiras que mais terão voos com origem ou destino no Aeroporto Internacional Tom Jobim serão São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre e Fortaleza. Para os voos internacionais, serão Buenos Aires, Santiago, Miami (EUA), Nova York (EUA) e Lisboa.