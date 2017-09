Movimentação de passageiros deve crescer 4,8% no Feriado da Independência

O movimento nos aeroportos administrados pela Infraero deve crescer 4,81% de 5 a 11 de setembro, em virtude do feriado da Independência, comemorado nesta quinta-feira (7/9). São esperados 17.480 voos e mais de 2 milhões de passageiros, entre operações de embarques e desembarques, nos 59 aeroportos da Rede, cerca de 91 mil a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1,91 milhão de usuários.

Os dias de maior fluxo deverão ser quarta-feira (6), com cerca de 308,3 mil embarques e desembarques, e a segunda-feira pós-feriado (11), com 347.4 mil viajantes. Para garantir a fluidez nas operações durante o feriado, a Infraero adotará uma série de iniciativas de reforço em toda a Rede, como a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho, assim como a realização de manutenções preventivas em equipamentos - esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros.

Além disso, os "amarelinhos", funcionários identificados pelo colete amarelo que estampa a frase "Posso Ajudar/May I Help You?", estarão de prontidão nos saguões e áreas públicas para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarque e fazer outros esclarecimentos. Nos balcões de informações da Infraero as equipes também estão preparadas para orientar os viajantes.

Guia do Passageiro e Aplicativo Voos Online

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia área estão descritas no Guia do Passageiro, nas versões impressa e virtual. O material traz ainda explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e dicas, como, por exemplo, peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior. O guia pode ser obtido tanto no Balcão de Informações do aeroporto quanto ser acessado clicando aqui .

