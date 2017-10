Move On é a primeira rede de microfranquia de consultoria empresarial do Brasil

Com a expansão por meio do franchising, a marca busca se consolidar de forma estratégica em localidades de suma importância econômica - Divulgação

Em tempos de crise econômica a organização financeira vira um verdadeiro desafio. Além disso, crescer e prosperar, procurar boas oportunidades para expansão e para enxugamento de despesas vira missão quase impossível, sem o apoio de pessoal especializado. Para ajudar nessas tarefas gigantescas, a Move On Soluções Empresariais surgiu, com soluções para os mais diversos dilemas, com a utilização e aplicação de métodos, processos e ferramentas de controle.

O modelo de negócio nasceu de uma ideia do empresário Leonardo Lopes, que cursou economia agrícola pela UN (University of Nebraska) nos Estados Unidos, voltou ao Brasil para trabalhar no setor e percebeu que muitos agricultores e empresários do segmento desconheciam a melhor maneira de administrar suas finanças e nem sabiam quais profissionais poderiam ajudar nesta empreitada diária. Assim, juntamente com especialistas de várias áreas, estudou o mercado e elaborou parcerias com especialistas para oferecer soluções para seus clientes com praticidade, transparência, seriedade e proporcionando a maior rentabilidade possível - nascia assim a Cred Limp.

“Após três anos trabalhando quase que exclusivamente com recuperação de crédito, vimos que o mercado era maior que apenas reestruturação financeira, era preciso evoluir com as soluções e por isso a Cred Limp deixou de existir para dar lugar a uma maneira mais abrangente de governança corporativa, para um público com necessidades maiores, que busca ferramentas mais sofisticadas para diversas áreas. Surgiu então a Move On, que tem soluções diversificadas para os mais diferentes problemas de gestão empresarial”, define Leonardo Lopes, CEO da marca.

A Move On já nasceu como uma rede de franquias com 10 unidades em quatro estados (São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ), que pode implementar soluções de Gestão Financeira, Tributária, Comercial, Organizacional e outras de suma importância para o corporativismo empresarial.

Entre as ferramentas oferecidas pela Move On estão Valuation (cálculo de valor de uma empresa), Business Plan e Start Up Plan (Plano de negócios para criação de novos negócios ou expansão corporativa), Revisão de Tributos Federais, Revisão de Tributos Indiretos, Mapa Fiscal, Planejamento Tributário, Gerenciamento Internacional de Tax, Consultoria de Imagem e Marketing Empresarial, Fusões e Incorporações, Agri On (focado no setor agrícola) e Licita + (assessoria em licitações).

Com a expansão por meio do franchising, a marca busca se consolidar de forma estratégica em localidades de suma importância econômica, tecendo assim, um network corporativo, entre franqueados e clientes, que possa atender necessidades e transmitir conhecimento, levando satisfação e tornar a Move On sinônimo de excelência em consultoria empresarial.