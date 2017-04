Motoristas relatam problemas; serviço de tapa-buraco passa por mudança

Com 3,5 milhões de usuários ativos, o aplicativo de trânsito Waze permite que os motoristas enviem ao sistema uma série de marcações como forma de orientação a quem dirige. Em fevereiro, por exemplo, foram feitos 67.381 alertas de buracos na região metropolitana de São Paulo. O Waze faz a ressalva de que um mesmo buraco pode ser marcado por mais de uma pessoa.

Ainda assim, o número representa a criação de 2.246 alertas diários, padrão similar ao observado em janeiro, quando foram marcados 2.244 buracos por dia, segundo dados levantados a pedido do Estado. Os dados indicam a frequência com a qual os motoristas têm de desviar dos desníveis para seguir viagem. s informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

