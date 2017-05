Motoristas rejeitam proposta e indicam paralisação para a próxima semana

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário de São Paulo (Sindmotoristas) informou nesta quinta-feira, 11, que deverá paralisar as atividades na próxima terça-feira, 16, em manifestação contra a proposta de reajuste salarial apresentada à categoria. O ato deverá ocorrer das 14h às 17h, e assembleias na próxima sexta, 12, e segunda, 15, devem afetar parcialmente o serviço na cidade.

Em nota, a entidade informou ter rejeitado a proposta apresentada pelos empresários, que seria de 3% de reajuste salarial a ser pago em duas parcelas. Por unanimidade, a categoria decidiu realizar assembleia nas garagens do sistema. "Também serão realizadas assembleias nos terminais de ônibus informando aos usuários do descaso da prefeitura e patronal com os trabalhadores", declarou a categoria.

O presidente do sindicato, Valdevan Noventa, destacou a necessidade de atendimento aos pleitos dos trabalhadores. Noventa disse ter recebido do secretário de transportes Sérgio Avelleda o pedido para que se esgote as possibilidade de negociação antes de qualquer ato. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) não se pronunciou sobre o assunto até a noite desta quinta.

